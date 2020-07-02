Голкипер Александр Довбня, ранее выступавший за "Оренбург", продолжит карьеру в "Роторе".
33-летний вратарь сообщил, что подписал контракт с волгоградским клубом. За "Оренбург" он выступал с 2018 года и провёл 16 матчей, в которых пропустил 16 мячей.
Также Довбня выступал за "Нижний Новгород", "Луч", "СКА-Хабаровск", московское "Торпедо" и другие клубы.
"Я подписал контракт с «Ротором». Соглашение рассчитано на год. На этом стадионе ещё не играл, но Волгоград — футбольный город с хорошими болельщиками", — цитирует Довбню "Чемпионат".
"Ротор" по итогам досрочно завершившегося сезона в ФНЛ завоевал путёвку в РПЛ.
Бывший голкипер "Оренбурга" Довбня сообщил, что переходит в "Ротор"
Голкипер Александр Довбня, ранее выступавший за "Оренбург", продолжит карьеру в "Роторе".
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