24-летний россиянин был предложен "фиалкам", утверждает итальянский журналист Альфредо Педулла.
Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны ряда итальянских клубов. В их числе назывались "Милан" и "Ювентус".
В текущем сезоне Миранчук провёл за "Локомотив" 27 матчей и забил 13 мячей при 5 результативных передачах. Контракт полузащитника с "Локо" действует до лета 2021 года.
Источник: Алексея Миранчука предложили "Фиорентине"
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в "Фиорентине".
Фото: ФК "Локомотив"
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