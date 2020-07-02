"Вольфсбург" интересуется Чаловым



Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Фото: ПФК ЦСКА

Нападающим московского клуба интересуется "Вольфсбург", утверждает издание Kicker. По данным источника, "волки" намереваются усилить три позиции. В их числе - позиция форварда.



Помимо Чалова "Вольфсбург" заинтересован в полузащитнике "Ганновера" Линтоне Майне и защитнике Джеффри Бруме, который выступал за "Майнц". Также волки проявляют интерес к Юнусу Малли, выступающему за "Юнион".



Чалов в текущем сезоне в 25 матчах РПЛ забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.