Из-за заражения коронавирусом "Оренбург" не смог выставить состав на матч с "Краснодаром". Клубу засчитали техническое поражение. Затем "Оренбург" не смог сыграть с "Уралом". В этой встрече "Оренбургу" также будет засчитано техническое поражение. А сегодня стало известно, что оренбуржцы попросили перенести матч с "Рубином".
"Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двухстороннее воспаление легких. Так что дело серьёзное. Как заканчивать сезон? Мы сейчас строго следуем медрегламенту. Карантин выдерживаем, но это дело у нас не кончается. Каждый день какие-то новые нехорошие события. Просвета не видно", - цитирует Столыпина Sport24.
Член попечительского совета "Оренбурга": количество заболевших в команде увеличивается. Просвета не видно
Член попечительского совета "Оребурга" Василий Столыпин признал, что в ситуация с заражением игроков клуба коронавирусом ухудшилась.
Фото: ТАСС
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