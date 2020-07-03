Член попечительского совета "Оренбурга": количество заболевших в команде увеличивается. Просвета не видно

Член попечительского совета "Оребурга" Василий Столыпин признал, что в ситуация с заражением игроков клуба коронавирусом ухудшилась.

Фото: ТАСС