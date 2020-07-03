"Можно говорить, что интрига в чемпионской гонке умерла. Даже если "Зенит" проиграет "Краснодару", то будет следующая встреча, и они её выиграют. Игру против "Тамбова" мы смотрели, "Тамбов" сопротивлялся, но их игроки сами были виноваты. У "Краснодара" сильная команда, если они выиграют, ничего страшного для "Зенита" не произойдёт, сыграют следующую игру", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
"Зенит" в 26-м туре может досрочно стать чемпионом России. Это случится в том случае, если клуб из Санкт-Петербурга обыграет в гостях "Краснодар", а "Локомотив" не сможет победить "Сочи".
Мостовой: если "Краснодар" выиграет, ничего страшного для "Зенита" не произойдёт
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о концовке сезона в РПЛ.
Фото: Sportbox
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