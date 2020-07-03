В настоящее время "Оренбург" замыкает турнирную таблицу. При этом команда не смогла принять участие в двух последних матчах из-за заражения игроков коронавирусом. "Оренбургу" засчитают два технических поражения.
По всей видимости, футболисты "Оренбурга" не будут допущены и до следующих матчей.
"Пока есть шанс, хоть маленький, мы будем надеяться, что нам дадут выйти на поле, сыграть. Понятно, что ситуация плохая, форма у нас не очень хорошая. Будем надеяться на лучшее, надеяться на Роспотребнадзор. Остаться в РПЛ, конечно, будет сложно, но рук не опускаем. Пока есть шанс, будем верить", — цитирует Парамонова "Чемпионат".
Главный тренер "Оренбурга" оценил шансы команды остаться в РПЛ
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов признал, что его коллективу будет сложно сохранить прописку в РПЛ.
Фото: ТАСС
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