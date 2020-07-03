Ранее стало известно, что оренбуржцы попросили перенести матч из-за заражения игроков коронавирусом.
"Да, мы получили письмо. Но у "Оренбурга" пока нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань. На данный момент мы готовимся к матчу", — цитирует пресс-службу "Рубина" ТАСС.
"Оренбург" был вынужден пропустить два последних матча в РПЛ из-за заражения игроков коронавирусом.
"Рубин" продолжает подготовку к матчу с "Оренбургом", несмотря на просьбу о переносе игры
Казанский "Рубин" продолжает готовиться к матчу 26-го тура РПЛ с "Оренбургом".
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