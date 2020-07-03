Футболист получил травму колена в матче 25-го тура РПЛ со "Спартаком". Как сообщает Sport24, он ещё не восстановился от повреждения.
Чалов уже прошёл медобследование в Москве, но пока сроки восстановления игрока неизвестны. В ближайшее время он будет работать по индивидуальной программе.
Матч "Ахмат" - ЦСКА будет проходить завтра, 4 июля.
Чалов с большой вероятностью пропустит матч с "Ахматом"
Форвард ЦСКА Федор Чалов с большой долей вероятности не поможет своей команде в матче 26-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ТАСС
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