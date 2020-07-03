Ранее у хавбека диагностировали коронавирус. Он и его супруга были помещены в госпиталь.
"Очередные тесты Каборе и его жены дали отрицательные результаты. Сегодня их выписали из госпиталя. Шарль полностью здоров и будет готов приступать к тренировкам", - цитирует Селюка Sport24.
Помимо Каборе в "Динамо" коронавирусом заразились форвард Клинтон Н'Жи и полузащитник Себастьян Шиманьски. Из-за заражения футболистов "Динамо" было вынуждено просить "Краснодар" о переносе их матча. Южане согласились перенести игру на 19 июля.
Селюк: Каборе полностью здоров
Агент Дмитрий Селюк рассказал о самочувствии полузащитника "Динамо" Шарля Каборе.
Фото: ФК "Динамо"
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