"Локомотив" не станет покупать Баделя

Полузащитник "Лацио" Милан Бадель, который выступает в "Фиорентине" на правах аренды, не окажется в московском "Локомотиве".
Фото: Getty Images
Как сообщает СЭ, такое решение принято из-за того, что в московском клубе хавбек запросил зарплату 4,5 миллиона евро в год.

Ранее стало известно, что генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе и наставник команды Марко Николич обговорили кандидатуру хорвата. Клуб предлагал Баделю зарплату 3-3,5 миллиона евро в год. Соглашение с ним "Локо" хотел подписать на три сезона.

Милан Бадель в нынешнем сезоне провел 20 матчей в серии А и забил 1 гол.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Бадель Локомотив Фиорентина Лацио Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Алексей Миранчук - лучший игрок "Локомотива" в июне
"Локомотив" не станет покупать Баделя
Гендиректор "Зенита" опроверг слухи, согласно которым "Сочи" должен заплатить 40 млн руб, чтобы Кокорин сыграл против питерцев 1
Лэмпард, Сульшер, Брюс и Нуну Санту претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ по итогам июня
"Краснодар" подал жалобу на судейство в матче с "Ростовом" 1
Селюк: Каборе полностью здоров 1
Уткин: полагаю, Абдулманап Нурмагомедов был очень счастливым человеком
"Анжи" выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова
"Интер" готов заплатить "Манчестер Юнайтед" за Санчеса до 20 млн евро
Орлов раскритиковал Новикова и Мусаева за обвинения в адрес судей 3
Чалов с большой вероятностью пропустит матч с "Ахматом" 3
"Рубин" продолжает подготовку к матчу с "Оренбургом", несмотря на просьбу о переносе игры 1
Главный тренер "Оренбурга" оценил шансы команды остаться в РПЛ
Гвардиола: прямо сейчас Де Брюйне - лучший полузащитник мира. И он может стать ещё лучше 1
Мостовой: если "Краснодар" выиграет, ничего страшного для "Зенита" не произойдёт 3
Член попечительского совета "Оренбурга": количество заболевших в команде увеличивается. Просвета не видно 1
Непомнящий сомневается, что Азмун сможет заиграть в Европе
Источник: Алексея Миранчука предложили "Фиорентине" 6
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Бывший голкипер "Оренбурга" Довбня сообщил, что переходит в "Ротор"
"Буду всегда благодарен". Мельгарехо рассказал о впечатлениях от России и россиян 4
Дмитрий Комбаров - о полуфинале КР: "Спартаку" нужно побеждать "Зенит" на любом стадионе 6
Рассказов - о VAR: таких систем в футболе быть не должно 4
Ефремов: не скажу, что кто-то может сильно пошутить над Акинфеевым 1
"Оренбург" направил письмо "Рубину" с просьбой о переносе матча
Ефремов рассказал, почему ему не удалось закрепиться в ЦСКА 2
Рассказов: после матча с "Уфой" Тедеско говорил, чтобы мы не обращали внимания на решения судей 1
Дмитрий Ефремов - о смене имиджа: если бы сделал это в ЦСКА, Набабкин затравил бы за пару часов 1
Клопп прокомментировал разгромное поражение от "Манчестер Сити"
Официально: Сане перешел в "Баварию" из "Манчестер Сити"
Все новости