Как сообщает СЭ, такое решение принято из-за того, что в московском клубе хавбек запросил зарплату 4,5 миллиона евро в год.
Ранее стало известно, что генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе и наставник команды Марко Николич обговорили кандидатуру хорвата. Клуб предлагал Баделю зарплату 3-3,5 миллиона евро в год. Соглашение с ним "Локо" хотел подписать на три сезона.
Милан Бадель в нынешнем сезоне провел 20 матчей в серии А и забил 1 гол.
"Локомотив" не станет покупать Баделя
Полузащитник "Лацио" Милан Бадель, который выступает в "Фиорентине" на правах аренды, не окажется в московском "Локомотиве".
Фото: Getty Images
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