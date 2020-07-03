Черчесов рассказал, что планировалась встреча с Хабибом Нурмагомедовым на матче ЦСКА и "Спартака", однако у бойца не получилось посетить эту игру. Тренер сборной приготовил для Хабиба мяч с автографом и хотел встретиться с Нурмагомедовым уже на игре красно-белых и "Тамбова", но пришла печальная новость о смерти его отца.
- Хабиб - спортсмен и мужчина, уверен, что он справится с этим испытанием. Выражаю ему и всем его близким свои глубочайшие соболезнования, - цитирует Черчесова СЭ.
Нурмагомедов-старший лечился от коронавируса. Болезнь привела к двум инсультам. Сегодня, 3 июля, тренер скончался.
"Хабиб - спортсмен и мужчина. Он справится с этим испытанием". Черчесов - о смерти Абдулманапа Нурмагомедова
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о смерти тренера по вольной борьбе Абдулманапа Нурмагомедова.
Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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