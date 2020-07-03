Отец Глушенкова отреагировал на новость об интересе "Зенита"

Отец полузащитника "Крыльев Советов" Максима Глушенкова Александр прокомментировал новость об интересе к сыну со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Права на футболиста принадлежат "Спартаку".

- Сейчас график серьёзный пойдёт: матчи на третий, на четвертый день. Как он выдержит этот ритм, как пройдёт пять игр - после этого будет ясно, что и как. Думаю, если проявит такую же стабильность, то должно получиться и со "Спартаком". Может, кто-то ещё интерес проявит, - цитирует отца Глушенкова Матч ТВ.

Также сообщалось, что за хавбеком следят скауты из европейских команд.

Максим Глушенков провел в текущем сезоне за "Крылья Советов" 6 матчей в РПЛ и забил 2 гола.

За "Спартак" в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги хавбек провел один матч. В ФНЛ за "Спартак-2" на его счету 8 игр и 5 забитых голов.


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Теги: Глушенков Спартак Крылья Советов Зенит
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