В команде сдан положительный тест, утверждает "Спорт День За Днем".
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев опроверг такое предположение, сделанное ранее журналистом Сергеем Егоровым, который задался вопросом о причинах отсутствия в заявке на матч с "Ахматом" основного защитника Гии Грагалавы. Также Егоров отметил исчезновение из команды тренера Валерия Климова.
По данным источника, "Арсенал" сдает тесты на коронавирус в Москве, и в случае положительного теста человек остается в столице, не попадая в Тулу.
Завтра, 4 июня, "Арсеналу" предстоит матч 26-го тура РПЛ с "Динамо".
"СДЗД": в "Арсенале" есть положительный тест на коронавирус
Не все результаты тестов на коронавирус, сданных футболистами и представителями тульского "Арсенала", дали отрицательный результат.
Фото: ФК "Арсенал"
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