"Инфраструктура круче, чем в Испании и Англии". Мостовой открыл футбольную академию

View this post on Instagram

Друзья, наконец-то я могу поделиться с вами новостью. Мы долго доводили все до идеала и теперь я могу сказать- двери Детскои? Футбольнои? Академии открыты! Мы открыли набор детеи? от 7 до 17 лет. Первые сборы стартуют 21 июля. Каждыи? поток включает в себя ? ?9 днеи? проживания в кампусе, интенсивные тренировки, ?обучение на территории эко - отеля Пересвет. Мы дае?м возможность каждому ребенку стать игроком европеи?ского уровня: тренеры с лицензиеи? UEFA 2 раза в день будут обучать по высоким стандартам ваших детеи?. Сразу отвечу на популярныи? вопрос : что включает в себя обучение? ?Ежедневные две тренировки: утром и вечером ?Полная Экипировка ?4х разовое питание ??Проживание в двухместном номере ?Посещение бассеи?на ????Осмотр врача ?Сертификат по итогу обучения ?Участие в финальнои? демо игре Это летние сборы по отбору талантливых детей, которые будут обучаться потом в Академии круглый год! Инфраструктура одна из лучших в мире, круче чем в Испании и Англии. Жду ваших детеи?, будем добиваться классных результатов ? ??Регистрация по ссылке в шапке профиля! Спеши, пока есть места?