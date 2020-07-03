Причиной стало "агрессивное поведение" игрока, сообщается на официальном сайте РФС. Таким образом, Зобнин пропустит не только ближайший матч с "Тамбовом", но и игру с "Локомотивом" 8 июля.
На 77-й минуте Зобнин был удален арбитром Алексеем Еськова за удар локтем в лицо полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.
Роман Зобнин дисквалифицирован за удар Облякова в дерби с ЦСКА на два матча
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин не поможет команде в двух ближайших матчах. КДК РФС наложил на него помимо автоматической еще и дополнительную дисквалификацию.
Фото: ФК "Спартак"
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