ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей, Влашич - на 100

КДК РФС вынес решение о штрафных санкциях по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Спартаком" (2:0).
За нарушение пункта медицинского регламента "Порядок допуска зрителей и организация их размещения на стадионе" на ЦСКА наложен штраф в размере 200 тысяч рублей. Пунктом предписывается обеспечивать соблюдение социальной дистанции на трибунах.

Еще на 100 тысяч "армейцы" оштрафованы за скандирование фанатами нецензурных кричалок, сообщает официальный сайт РФС.

За нарушение пункта "Контроль доступа / меры" на 100 тысяч рублей оштрафован главный герой дерби Никола Влашич. Он после матча сфотографировался с болельщиком.


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Теги: ЦСКА Спартак Влашич
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