Элдерханов не появится на скамейке запасных в этом сезоне: он дисквалифицирован на пять матчей, именно столько осталось до конца сезона.
Кроме того, администратор оштрафован на 200 тысяч рублей.
Как сообщается на официальном сайте РФС, наказания вынесены "за оскорбительное поведение и угрозу причинения вреда здоровью".
Элдерханов получил красную карточку на 70-й минуте, к тому моменту "Локомотив" играл в меньшинстве после удаления Владислава Игнатьева.
Администратор "Локо" дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 200 тысяч за угрозу в адрес судьи
Администратор "Локомотива" Руслан Элдерханов получил длительную дисквалификацию и крупный штраф за слова, сказанные в лайнсмена матча с "Крыльями Советов" (1:1) Игоря Демешко.
Фото: ФК "Локомотив"
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