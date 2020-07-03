"Ахмат" об Абдулманапе Нурмагомедове: пусть Аллах помилует его и введёт в райские сады!

Ушёл в праведный мир великий тренер и замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов. Воистину, мы принадлежим Аллаху и воистину, мы к нему вернёмся! Приносим искренние соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича. Пусть Аллах помилует его и введёт в райские сады! pic.twitter.com/RPE0loQrrB— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 3, 2020
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова был госпитализирован в апреле и перенес коронавирус.
Причиной смерти 57-летнего тренера стало кровоизлияние в мозг.