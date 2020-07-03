Фанаты "Локомотива" заявили, что будет повторять уход с трибун в каждом домашнем матче до конца чемпионата в знак протеста против увольнения главного тренера Юрия Семина.
По словам Брейдо, в полиции клубу не подтвердили информацию о задержаниях или беседах с болельщиками на выходе со стадиона, а также в метро.
Он отметил, что новая пропускная система, требующая сканировать билет при уходе со стадиона, направлена на исключение возможности "двойного прохода и беспрепятственную возможность вернуться на свои места без каких-либо досмотров".
Также Брейдо подчеркнул, что уходившие со стадиона досрочно болельщики продолжают выигрывать в жеребьевке, дающей право посетить домашние матчи "Локомотива".
"До этого мы, якобы вместо основного вещателя, занимались интершумом в трансляции, причём, надо полагать, не только на наших матчах. Теперь запрещаем посещение игр ушедшим болельщикам, но они продолжают побеждать в жеребьёвке. "Глушилки" опять-таки, которых нет… На дворе всё же 2020 год, а не 2010-й", - цитирует PR-директора клуба "Чемпионат".
В "Локомотиве" прокомментировали информацию о задержаниях болельщиков, ушедших на 20-й минуте
Директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо сделал заявление по поводу информации о задержаниях фанатов команды, ушедших с матча против "Крыльев" (1:1) на 20-й минуте.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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