Об этом сообщает Чемпионат. В начале июня представляющий интересы футболиста агент Мариуш Пекарски говорил, что его клиент перейдет в турецкий клуб. По его словам, "железнодорожники" не предлагали новый контракт поляку.
В текущем сезоне Мацей Рыбус провёл в рамках РПЛ 17 матчей и сделал три ассиста. "Локомотив" после 22-х туров занимает второе место.
"Локомотив" предложил Рыбусу новый контракт с понижением зарплаты
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус получил вариант нового соглашения на год с понижением зарплаты.
Фото: РИА Новости
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