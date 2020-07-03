- Ушел из жизни давний болельщик "Спартака" и великий тренер, благодаря которому вся страна и я в том числе полюбили смешанные единоборства. Знаю, что ему нравилась великая команда 80-х, он сравнивал ее с "Барселоной". А все мы восторгались его тренерскими талантами.
В этот трагический момент хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым. Двери "Спартака" для вас открыты, вы не одни, - цитирует Федуна пресс-служба красно-белых.
Нурмагомедов-старший в конце апреля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Сначала он лечился в Махачкале, но из-за осложнений 3 мая его перевезли в Москву. Там тренера поместили на аппарат ИВЛ. Болезнь привела к двум инсультам. Вчера, 3 июля, тренер скончался.
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района. На похоронах присутствовали родственники тренера, спортсмены из Москвы, а также глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
"Спартак" находится на 6-м месте таблицы РПЛ. В активе команды 32 очка. Сегодня красно-белые проведут домашний матч с "Тамбовом". Начало игры в 18.30 по мск.
Известно, что игру должен был посетить Хабиб Нурмагомедов. У него была запланирована встреча с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, однако из-за смерти отца спортсмен пропустит матч.
"Двери "Спартака" для вас открыты". Федун выразил соболезнования родным Нурмагомедова
Президент "Спартака" Леонид Федун выразил соболезнования родным и близким тренера по вольной борьбе Абдулманапа Нурмагомедова.
Фото: ФК "Спартак"
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