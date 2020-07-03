- Мы не будем проводить матч за Суперкубок России в межсезонье этим летом. При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения во время зимнего перерыва, - цитует коммерческого директора РПЛ Павла Суворова ТАСС.
Ранее стало известно, что пауза между текущим и будущим сезоном Премьер-лиги будет не более двух недель. Сейчас ведутся переговоры о назначении точной даты старта сезона 2020/21.
Матч за Суперкубок традиционно проводится в преддверии сезона РПЛ. В нем принимают участие победитель чемпионата и Кубка России.
Суперкубок России не будет разыгран в летнее межсезонье
Руководство РПЛ не планирует проведение матча за Суперкубок России этим летом.
Фото: ТАСС
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