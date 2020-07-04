Гол 17-летнего игрока "Ростова" в ворота "Сочи" признан лучшим в июне

Гол полузащитника "Ростова" Романа Романова признан лучшим за июнь.

Фото: РИА Новости

За забитый мяч проголосовали болельщики и эксперты телеканала Матч Премьер. РПЛ отдала свой голос за гол полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви в ворота "Тамбова" в 24-м туре.



Напомним, в матче между "Сочи" и "Ростовом" со стороны гостей в игре принимали участие игроки академии, так как основа ростовчан села на карантин в связи со случаями заболевания коронавирусом в клубе.