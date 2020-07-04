Антон Миранчук - об уходе Семина: я не президент или генеральный директор, чтобы убирать кого-то

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомметировал отставку главного тренера команды Юрия Семина.
Фото: Sport24
- Я новости уже давно не читаю, поэтому узнал в последний момент. Вмешиваться в политику клуба я не буду - а то в комментариях болельщики писали, мол: "Почему вы не повлияли и не отстояли Семина?" Но я футболист, а не президент или генеральный директор, чтобы убирать кого-то или назначать. Моя зона ответственности - на поле. Все что я ему могу сказать Юрию Палычу: огромное спасибо. У нас были замечательные отношения, - цитирует Антона Sport24.

Напомним, "Локомотив" 14 мая сообщил, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет. С 1 июня новым главным тренером команды стал Марко Николич. При нем "железнодорожники" одержали две победы и один раз сыграли вничью.

Красно-зеленые находятся на 2-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 48 очков. Идущий следом "Краснодар" имеет на 3 балла меньше, но у "быков" матч в запасе. В рамках следующего тура "Локомотив" сыграет с "Сочи" 4 июля. Начало игры в 20.30 по мск.


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Теги: Миранчук Ан Семин Локомотив
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