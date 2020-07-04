- У нас есть общие знакомые, и когда в регионе началась вспышка, мы связались и обсудили, как можно помочь. На самом деле, все произошло спонтанно. Такого, чтобы мы день или два думали, не было. Надеюсь, мы хоть немного помогли.
Сколько знаком с Джикия? Лет семь или восемь, наверное. Еще по академии "Локомотива". Со мной и братом он ел "Доширак"? Ха-ха, точно. Па пятом этаже! - цитирует Миранчука Sport24.
В конце мая сообщалось, что братья Миранчуки и Георгий Джикия помогли больницам в трёх насёленных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения.
В регионе в то время была тяжелая эпидемиологическая обстановка. Помимо коронавируса, в Дагестане была зафиксирована вспышка внебольничной пневмонии.
Антон Миранчук провел в текущем сезоне РПЛ 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Много игр хавбек пропустил из-за травмы.
Антон Миранчук: знаком с Джикией еще по академии "Локомотива". Мы вместе ели "Доширак"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, как давно он знаком с капитаном "Спартака" Георгием Джикия и как пришла идея помочь больницам Дагестана в период вспышки коронавируса.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!