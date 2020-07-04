За него единогласно проголосовали болельщики, лига и эксперты телеканала Матч Премьер. Хавбек красно-зеленых забил 4 гола в трех матчах.
Всего в этом сезоне Миранчук провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.
"Локомотив" располагается на 2-м месте, в активе команды 48 очков.
Алексей Миранчук признан лучшим игроком июня в РПЛ
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук признан лучшим игроком Премьер-лиги в июне.
Фото: ФК "Локомотив"
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