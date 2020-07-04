Отмечается, что лига недавно запросила у "Арсенала" данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей. Ни у кого в команде не оказалось положительного теста на коронавирусную инфекцию.
"Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", - говорится в телеграме РПЛ.
Вчера в СМИ появилась информация, что в тульском клубе сдан положительный тест на коронавирус.
"Арсенал" сегодня встретится с "Динамо" в рамках 26-го тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
В РПЛ сообщили, что в "Арсенале" нет зараженных коронавирусом
Пресс-служба Российской Премьер-лиги рассказала о состоянии здоровья членов тульского "Арсенала".
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