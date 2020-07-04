"Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов, давний болельщик "Спартака" и великий тренер, благодаря которому вся страна и я в том числе полюбили смешанные единоборства. Знаю, что ему нравилась великая команда 80-х, он сравнивал ее с "Барселоной". А все мы восторгались его тренерскими талантами.
Жизнь Абдулманапа — пример того, как один человек может сделать мир вокруг себя лучше. В этот трагический момент хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым. Двери "Спартака" для вас открыты, вы не одни", - приводит слова Федуна пресс-служба "Спартака".
О смерти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вчера сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
22 июня Хабиб сообщил, что отец находится в тяжелом состоянии. Абдулманап Нурмагомедов перенес коронавирус, но инфекция, по словам Хабиба, оставила последствия, и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.
"Двери "Спартака" для вас открыты". Федун выразил соболезнования близким Абдулманапа Нурмагомедова
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выразил соболезнования близким прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Фото: ТАСС
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