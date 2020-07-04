- Благородство никогда не выходит боком. Если делаешь что-то хорошее, оно не может быть плохим. Поэтому подобный поступок Сергея Галицкого, конечно, в копилку, - цитирует Семака Матч ТВ.
Если в 26-м туре РПЛ "Локомотив" потеряет очки с "Сочи", а "Зенит" одержит победу над "Краснодаром", то петербуржцы станут досрочными чемпионами.
Подопечные Семака располагаются на лидирующей строчке таблицы РПЛ, имея в активе 59 очков. У идущих следом "Локомотива" и "Краснодара" 48 и 45 баллов соответственно, но у "быков" есть матч в запасе.
Семак - о переносе матча "Краснодара" и "Динамо": благородство никогда не выходит боком
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о переносе матча "Краснодара" и "Динамо" из-за вспышки коронавируса в московском клубе.
Фото: РИА Новости
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