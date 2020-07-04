- Много разговоров, что изменил Тедеско в игре. Он работает, отдыхает, всё нравится, но игра остаётся той же, стабильности нет. Противно было видеть поведение Тедеско ещё до начала пандемии: прыгал, носился, чуть ли не на трибуну убегал. Но в последнем матче начал вести себя скромно, осознанно, может, дошло до него.
Дома "Спартак" обязан выигрывать, но болеть буду за ничью. Зобнина в середине поля можно заменить многими футболистами, а вот Мелкадзе - трудно, - цитирует Мостового Чемпионат.
Доменико Тедеско пришел в "Спартак" в прошлом году. При нем красно-белые сыграли 15 игр - 7 побед, 3 ничьи и 5 поражений.
Напомним, полузащитник красно-белых Роман Зобнин пропустит игры с "Тамбовом" и "Локомотивом", так как он получил дисквалификацию на два матча за удар по лицу Ивана Облякова в игре прошлого тура с ЦСКА.
Нападающий Георгий Мелкадзе принадлежит "Спартаку и по условиям арендного соглашения не сможет помочь "Тамбову" в игре против москвичей.
Матч состоится сегодня. Начало в 18.30 по мск.
Мостовой: противно было видеть поведение Тедеско. Прыгал, носился, чуть ли не на трибуну убегал
Экс-футболист, а ныне эксперт на спортивном телевидении Александр Мостовой поделился мнением о работе Доменико Тедеско в "Спартаке" в преддверии матча с "Тамбовом".
Фото: Reuters
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