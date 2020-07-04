Мостовой: противно было видеть поведение Тедеско. Прыгал, носился, чуть ли не на трибуну убегал

Экс-футболист, а ныне эксперт на спортивном телевидении Александр Мостовой поделился мнением о работе Доменико Тедеско в "Спартаке" в преддверии матча с "Тамбовом".

Фото: Reuters