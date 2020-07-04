Тедеско: пропускать три от "Тамбова" - очень больно

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча с "Тамбовом" в рамках 26-го тура чемпионата России.
Фото: Sports.ru
Красно-белые потерпели поражение со счетом 2:3. "Спартак" открыл гол на 36-й минуте благодаря голу Зелимхана Бакаева с пенальти. На 60-й минуте "Тамбов" сравнял счет, отличился Валерий Чуперка. На 64-й минуте "Спартак" вновь вышел вперед, отличился Джордан Ларссон. На 73-й минуте Грицаенко сделал счет 2:2. Спустя 9 минут "Тамбов" забил победный гол - отличился Владимир Обухов, реализовав пенальти.

"Я больше не говорю о судьях. Лучше говорить о матче. Мы разочарованы, что не взяли 3 очка. Во втором тайме совершили глупую ошибку. Пропустили. Но забили, имели моменты, чтобы забить третий мяч. Но не смогли. И пропустили. Пропускать три от "Тамбова" - очень больно", - цитирует Тедеско "Чемпионат".


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Теги: Тедеско Спартак Тамбов
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