Встреча завершилась поражением "Спартака" со счетом 2:3. На 81-й минуте Соболев забил гол, но арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот, разглядев в эпизоде нарушение правила со стороны форварда. "Тамбов" в следующей атаке заработал пенальти, и Обухов забил победный гол.
"Гол Соболева не засчитали незаслуженно. Ничего там не было. Мне представляется уровень таких "судеек". Ему наверняка сказали, что пенальти был левый, поэтому он решил отменить чистый гол из-за падения игрока "Тамбова". Там вообще ничего не было, классный английский гол", - цитирует Хусаинова Sport24.
Экс-арбитр ФИФА: гол Соболева отменили незаслуженно. Мне представляется уровень таких "судеек"
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал отмененный гол нападающего "Спартака" Александра Соболева в ворота "Тамбова".
Фото: sportbox
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