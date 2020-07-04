"Локомотив" сыграл вничью с "Сочи". Уже завтра "Зенит" может стать чемпионом

В матче 26-го тура чемпионата России "Локомотив" дома сыграл вничью с "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"
Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

На 29-й минуте Эдер поразил ворота Джанаева, но арбитр Алексей Матюнин после видеопросмотра отменил гол. На 90-й минуте Сулейманов забил гол, но он вновь был отменен из-за офсайда.

На 96-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, но Алексей Миранчук угодил в штангу.

Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков. "Сочи" с 30 баллами идет на 11-й строчке.

Отметим, что уже завтра "Зенит" может стать чемпионом России. Для этого команде Сергея Семака нужно одержать победу над "Краснодаром". Встреча состоится в 20:30 мск.

Чемпионат России

26 тур

"Локомотив" - "Сочи" 0:0


Нереализованные пенальти: Алексей Миранчук, 90+7

Локомотив: Коченков, Идову, Чорлука, Мурило, Живоглядов (Магкеев, 89), Крыховяк, Куликов (Рыбчинский, 73), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Эдер (Сулейманов, 73), Жемалетдинов (Мариу, 65)

Сочи: Джанаев, Миладинович, Набиуллин, Заика, Цаллагов, Новосельцев, Мевля (Полоз, 46), Нобоа, Бурмистров, Мостовой, Кокорин (Заболотный, 90+3)

Предупреждения: Антон Миранчук, 10, Жемалетдинов, 18, Бурмистров, 29, Набиуллин, 47, Заика, 57, Живоглядов, 71, Кокорин, 83, Крыховяк, 88


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

"Челси" разгромил "Уотфорд" и обошел "МЮ" в таблице
Роналду - первый за 59 лет футболист "Ювентуса", забивший 25 голов в Серии А
Шалимов: ЦСКА заслужил эту победу, раз мы проиграли с крупным счетом
Сабитов: бытует мнение, что нельзя приходить на "живое место". Будто удача отвернулась от "Локомотива"
Пономарёв - об игре ЦСКА с "Ахматом": как и победу над "Спартаком", не связываю этот успех с уходом-возвращением Гончаренко
Николич - о VAR: остановки убивают душу футбола
"Бавария" выиграла у "Байера" в финале Кубка Германии
Гончаренко: после первого гола мы поймали кураж и забили еще три мяча
Первушин: победа над "Спартаком" - как глоток свежего воздуха для нас
Хусаинов - об отменённом голе Соболева: это была артистическая симуляция защитника, и Москалёв на это купился 1
Радимов: боже, Спартак храни, дай ему силы… 3
"Локомотив" сыграл вничью с "Сочи". Уже завтра "Зенит" может стать чемпионом 19
ЦСКА со счетом 4:0 разгромил "Ахмат" 36
Им нужна была уверенность в себе. Чалов забил – и ЦСКА разорвал "Ахмат" 4
Соболев: считаю, что мой гол был чистым. Я не знаю, как ещё надо забить, чтобы засчитали 10
Червиченко: "Спартак" вновь наказал сам себя 5
Чалов забил первый гол в 2020 году 4
Экс-арбитр ФИФА: гол Соболева отменили незаслуженно. Мне представляется уровень таких "судеек" 8
Кто виноват, что "Спартак" стал середняком чемпионата? 10
"Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" 1
Тедеско: этот сезон очень непростой, и все мы будем счастливы, когда он закончится 2
Талалаев - об удалении Полуяхтова: желания нанести травму не было. Не считаю, что это красная
Тедеско: пропускать три от "Тамбова" - очень больно 22
Карпин - о травме Чистякова: страшное зрелище
"Ради таких моментов нужно жить". Спортивный директор "Тамбова" - о победе над "Спартаком" 4
Ларссон - лучший игрок матча "Спартак" - "Тамбов" 2
"Ювентус" разгромил "Торино", Роналду забил гол
"Крылья" и "Ростов" сыграли вничью. Обе команды заканчивали матч в неполных составах 4
"Спартак" проиграл "Тамбову", Москалев на 81-й минуте отменил гол Соболева 108
"Сельта" со Смоловым сыграла вничью с "Бетисом"
Все новости