"Локомотив" сыграл вничью с "Сочи". Уже завтра "Зенит" может стать чемпионом

На 29-й минуте Эдер поразил ворота Джанаева, но арбитр Алексей Матюнин после видеопросмотра отменил гол. На 90-й минуте Сулейманов забил гол, но он вновь был отменен из-за офсайда.
На 96-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, но Алексей Миранчук угодил в штангу.
Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков. "Сочи" с 30 баллами идет на 11-й строчке.
Отметим, что уже завтра "Зенит" может стать чемпионом России. Для этого команде Сергея Семака нужно одержать победу над "Краснодаром". Встреча состоится в 20:30 мск.
Чемпионат России
26 тур
"Локомотив" - "Сочи" 0:0
26 тур
"Локомотив" - "Сочи" 0:0
Нереализованные пенальти: Алексей Миранчук, 90+7
Локомотив: Коченков, Идову, Чорлука, Мурило, Живоглядов (Магкеев, 89), Крыховяк, Куликов (Рыбчинский, 73), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Эдер (Сулейманов, 73), Жемалетдинов (Мариу, 65)
Сочи: Джанаев, Миладинович, Набиуллин, Заика, Цаллагов, Новосельцев, Мевля (Полоз, 46), Нобоа, Бурмистров, Мостовой, Кокорин (Заболотный, 90+3)
Предупреждения: Антон Миранчук, 10, Жемалетдинов, 18, Бурмистров, 29, Набиуллин, 47, Заика, 57, Живоглядов, 71, Кокорин, 83, Крыховяк, 88