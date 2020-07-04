Встреча завершилась со счетом 3:2.
"Было понятно, что матч будет тяжелым. Соперник достойный. Стадион прекрасный, тут вдвойне приятнее выигрывать. Эта победа — как глоток свежего воздуха для нас", - цитирует Первушина "Чемпионат".
Эта победа стала для "Тамбова" второй над "Спартаком" в нынешнем сезоне. В первом круге "Спартак" проиграл со счетом 2:0.
После 26 туров "Тамбова" занимает 12-е место в турнирной таблице. "Спартак" идет на шестой строчке.
Первушин: победа над "Спартаком" - как глоток свежего воздуха для нас
Наставник "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал победу над "Спартаком" в матче 26-го тура чемпионата России.
Фото: © ФК "Тамбов"
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