Встреча завершилась со счетом 0:0. Арбитр Алексей Матюнин отметил два гола железнодорожников после просмотра видеоповторов.
"Я уже давно говорил, что я не люблю систему VAR, потому что такие остановки убивают душу футбола. Но комментировать решения я не могу — у судей есть время посмотреть и оценить, был ли там офсайд или нет", - цитирует Николича "Чемпионат".
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков.
В следующем туре "Локомотив" сыграет в гостях против "Спартака". Матч пройдет 8 июля на "Открытии Арене".
Николич - о VAR: остановки убивают душу футбола
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказался об отмене двух голов команды в матче 26-го тура чемпионата России с "Сочи".
Фото: © ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!