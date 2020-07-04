«Локомотив» вновь не может победить, Николич объявляет войну VAR

Но последние неудачи «Локомотива», а именно так можно охарактеризовать ничьи с «Крыльями Советов» и «Сочи», затрудняют выполнение главной задачи — завоевания путевки в Лигу чемпионов. Если «Локо» не удержит второе место, результаты работы нового тренера будут признаны провальными. И сейчас москвичи по потерянным очкам уже пропустили вперёд «Краснодар». Правда, не будем забывать, что краснодарцам уже сегодня, 5 июля, играть с «Зенитом», где весьма вероятна потеря очков.
Смолов, Сулейманов или кто-то другой?
Матч с «Сочи» вновь обострил проблему, которую Николичу придётся решать летом. Очевидно, что «Локомотиву» нужен нападающий. Эдер может выполнять функцию дублёра, джокера, который выходит на поле и забивает важнейшие голы. Но стать главной ударной силой он просто не в состоянии.
В матче с «Сочи» у Эдера было лишь два удара по воротам, меньше, чем у Крыховяка и обоих Миранчуков. За всю игру португалец выиграл лишь два верховых единоборства, что для нападающего таких габаритов просто недопустимо.
Эдер
В связи с этим вновь возникает вопрос имени Федора Смолова. Будет ли «Локомотив» возвращать нападающего из Испании? Есть настырный Тимур Сулейманов, который едва не принёс победу своей команде, но он, конечно, ещё сыроват. Джефферсон Фарфан, видимо, покинет клуб. Так на кого будет делать ставку Николич?
Нет Миранчука, нет «Локомотива»
В контексте грядущей перестройки в «Локомотиве» ещё более актуальный вопрос — вероятный уход Алексея Миранчука. Сейчас он находится в великолепной форме, а «Локо» полностью зависит от игры своего лидера. Только посмотрите на тепловую карту Алексея в матче с «Сочи». Огонь!
Тепловая карта Алексея Миранчука
В матче с «Сочи» Миранчук успешно выполнил пять обводок (лучший показатель в обеих командах), 79 раз встречался с мячом (чаще – лишь Чорлука). Все опасные моменты у ворот соперника возникали именно благодаря вдохновенной игре Миранчука. И, конечно, он обязан был приносить своей команде победу, но не реализовал пенальти. Представить «Локомотив» без Миранчука невозможно. Как там говорил председатель Госдумы Володин? Нет Путина, нет России. Вот, про «Локомотив» и Миранчука так сказать можно точно. Есть ли решение у этой проблемы? Может, Николич выпишет с Балкан какого-нибудь гения?
Молодым у них дорога
При этом нужно отдать должное наставнику «Локомотива». С первых дней в Москве он охотно даёт шансы молодёжи команды. Куликов, Рыбчинский, Сулейманов, Магкеев. Похоже, эти парни в следующем сезоне будут получать гораздо больше игрового времени. Видимо, не зря говорили, что Николич умеет и любит работать с молодыми футболистами. Пока что именно в этом аспекте работа Николича действительно нравится.
Война с VAR
После матча с «Сочи» Николич показал себя с новой стороны. Сербский специалист признал, что не является сторонником системы VAR, которая, по его мнению, «убивает душу футбола». К такому признанию Марко подтолкнула отмена двух голов «Локомотива». К слову, аннулирование голов было абсолютно верным решением. Видеоповторы показали явные офсайды игроков «Локомотива». Тем не менее, Николич уже вынес вердикт. Интересно, как он отреагирует в следующий раз, когда система VAR уже поможет «Локомотиву», а не его сопернику?
Обидная ничья в матче с @pfcsochi #ЛокоСочи 0??:0?? pic.twitter.com/t8r22X9FUN— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 4, 2020
Ладно, далеко идущие выводы пока делать не будем. Понять Николича можно: два отменённых гола плюс нереализованный пенальти в концовке. После такого любой сорвётся.
Первый провал Кокорина в «Сочи»
Впервые после перехода в «Сочи» из «Зенита» Александр Кокорин де-факто провалил матч. Нападающий сочинцев был совершенно незаметен. За весь матч нанёс считанное количество ударов по воротам, да и с мячом встречался лишь 19 раз за 90 минут. Это – худший показатель среди всех футболистов гостей, не считая Антона Заболотного, появившегося на поле лишь на несколько минут.
Все встречи с мячом Кокорина
«Локомотив» выключил из игры Кокорина. Форвард «Сочи» в чужой штрафной с мячом оказывался лишь три раза. Похоже, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг не станет платить многомиллионную сумму, чтобы Кокорин смогу в 27-м туре сыграть с «Зенитом». По крайней мере, это будет пустой тратой денег.
Чемпионат России
26 тур
"Локомотив" - "Сочи" 0:0
Нереализованные пенальти: Алексей Миранчук, 90+7
Локомотив: Коченков, Идову, Чорлука, Мурило, Живоглядов (Магкеев, 89), Крыховяк, Куликов (Рыбчинский, 73), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Эдер (Сулейманов, 73), Жемалетдинов (Мариу, 65)
Сочи: Джанаев, Миладинович, Набиуллин, Заика, Цаллагов, Новосельцев, Мевля (Полоз, 46), Нобоа, Бурмистров, Мостовой, Кокорин (Заболотный, 90+3)
Предупреждения: Антон Миранчук, 10, Жемалетдинов, 18, Бурмистров, 29, Набиуллин, 47, Заика, 57, Живоглядов, 71, Кокорин, 83, Крыховяк, 88