Таким образом, голкипер армейцев сравнялся по проведенным встречам с экс-игроком "Локомотива" Дмитрием Лоськовым. Больше игр провели только Сергей Семак и Сергей Игнашевич.
Чтобы обогнать сегодняшнего наставника "Зенита", Акинфееву нужно провести оставшиеся 4 матча в РПЛ. Чтобы побить рекорд его бывшего одноклубника Игнашевича, Игорю нужно сыграть минимум во всех встречах до августа 2021 года.
Акинфеев сравнялся с Лоськовым по числу матчей в чемпионате
Матч с "Ахматом" в рамках 26-го тура РПЛ стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 453-м в чемпионате России.
Фото: ТАСС
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