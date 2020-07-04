Акинфеев сравнялся с Лоськовым по числу матчей в чемпионате

Матч с "Ахматом" в рамках 26-го тура РПЛ стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 453-м в чемпионате России.
Фото: ТАСС
Таким образом, голкипер армейцев сравнялся по проведенным встречам с экс-игроком "Локомотива" Дмитрием Лоськовым. Больше игр провели только Сергей Семак и Сергей Игнашевич.

Чтобы обогнать сегодняшнего наставника "Зенита", Акинфееву нужно провести оставшиеся 4 матча в РПЛ. Чтобы побить рекорд его бывшего одноклубника Игнашевича, Игорю нужно сыграть минимум во всех встречах до августа 2021 года.


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Теги: Акинфеев ЦСКА
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