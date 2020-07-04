- Провален ли сезон? Смотря что считать провалом. Вроде бы, декларировалось, что самое главное - перестроить командную игру. Если считают, что это удалось, почему тогда всё плохо? Впереди ещё полуфинал Кубка с "Зенитом". Шанс на трофей сохраняется. Если "Спартак" возьмёт его, вряд ли сезон можно считать провальным, - цитирует Широкова СЭ.
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко.
В нынешнем сезоне РПЛ "Спартаку" осталось провести 4 матча: против "Локомотива", "Сочи", "Ахмата" и "Рубина". Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге. Встреча намечена на 19 июля.
Роман Широков выступал за красно-белых с 2014 по 2015. На его счету 19 матчей и один забитый мяч.
Широков: если "Спартак" возьмёт Кубок, то вряд ли сезон можно считать провальным
Экс-игрок, а ныне футбольный эксперт Роман Широков прокомментировал результаты "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: Чемпионат
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!