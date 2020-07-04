Как сообщает LiveFMCordoba со ссылкой на аргентинское издание Mundo, аргентинцы хотят выручить за 22-летнего форварда не менее 10 миллионов евро. Известно, что "быки" в скором времени запросят официальный трансфер за 7 млн. Однако отмечается, что помимо россиян на нападающего претендуют "Севилья", "Валенсия", "Порту" и "Атлетико Минейро".
В текущем сезоне Науэль Бустос принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Также он провел 3 встречи в составе олимпийской сборной Аргентины. Ему удалось отличиться забитым мячом.
"Краснодар" занимает 3-е место в таблице РПЛ, у команды 45 очков. Сегодня "быки" сыграют с "Зенитом". Если петербургский клуб сможет одержать победу, то станет чемпионом России.
"Краснодар" планирует приобрести игрока олимпийской сборной Аргентины
Нападающий аргентинского клуба "Тальерес" Науэль Бустос попал в сферу интересов "Краснодара".
Фото: Global Look Press
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