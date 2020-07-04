- Все выразили поддержку, за что я благодарен. Считаю, что на мне лежит вся ответственность. Нужно было решать эпизод и забирать три очка.
Был уверен в себе, просто не забил. Не знаю, с чем это связано. Не буду сильно загоняться, потому что скоро следующий матч. Нужно реабилитироваться и набирать дальше очки, – сказал Миранчук в эфире Матч ТВ.
На 96-й минуте в ворота сочинцев был назначен пенальти, но Алексей Миранчук угодил в штангу. Игра закончилась нулевой ничьей.
"Железнодорожники" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков. "Сочи" с 30 баллами идет на 11-й строчке.
Всего в этом сезоне Алексей Миранчук провел 23 матча, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.
Отметим, что уже сегодня "Зенит" может стать чемпионом России. Для этого команде Сергея Семака нужно одержать победу над "Краснодаром". Встреча состоится в 20:30 по мск.
"Не буду сильно загоняться". Алексей Миранчук - о незабитом пенальти в ворота "Сочи"
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал свой промах с пенальти в матче 26-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: Sport24
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