- Жду хорошего футбола. "Краснодар", скорее всего, будет атаковать. Главный тренер "Зенита" Семак что-то придумает. Ожидаю, что будет красивая игра. Думаю, "Зенит" победит и это будет чемпионский матч, - цитирует Гришина Матч ТВ.
У команды из Санкт-Петербурга 59 очков и лидирующее место в таблице. "Краснодар" занимает 3-ю строчку, у команды 45 баллов.
Сегодня "быки" сыграют с "Зенитом" в 20.30. Если петербургский клуб сможет одержать победу, то станет чемпионом России досрочно. В таком случае, это станет самым ранним чемпионством в истории РПЛ.
Гришин: "Зенит" победит "Краснодар" и это будет чемпионский матч
Экс-наставник молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
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