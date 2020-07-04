Игра в Москве завершилась победой тамбовчан со счетом 3:2.
- Победа нам была необходима, мы прервали трехматчевую серию из поражений. Это как глоток воздуха для нас.
Что подумал, когда "Спартак" вышел вперед во второй раз? Эта наша болезнь. Мы смотрим и анализируем наши игры, но так получается. Было еще много времени отыграться, поэтому рук не опускали, и футбольный бог нас наградил, - сказал Рыбин в видео клубного YouTube-канала.
Также футболист отметил, что победный матч первого круга был более знаковым, а эта игра имеет принципиальное значение для "Тамбова" с точки зрения турнирной таблицы.
Вчерашняя победа стала для "Тамбова" второй над "Спартаком" в нынешнем сезоне. В первом круге красно-белые проиграли со счетом 2:0 в Саранске при главном тренере Олеге Кононове.
После 26 туров "Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице. "Спартак" идет на шестой строчке.
Защитник "Тамбова" Рыбин: рук не опускали, и футбольный бог нас наградил
Защитник "Тамбова" Алексей Рыбин прокомментировал выездную победу над "Спартаком" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
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