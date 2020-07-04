Оренбуржцы попросили соперника о переносе матча на 19 июля, однако казанцы заявили, что примут решение исходя из предписаний Роспотребнадзора. Если он разрешит "Оренбургу" играть, матч состоится.
- Вообще ничего не понятно. Ждем разрешения Роспотребнадзора. У нас вылет запланирован на 14.00 по Москве. То есть через три с половиной часа. А известий никаких... Ждем. Разрешат - полетим, нет - не полетим. Игра запланирована через 8 часов, - цитирует Андреева СЭ.
Напомним, "Оренбургу" было засчитано два технических поражения подряд с "Уралом" и "Краснодаром". На данный момент у десяти представителей клуба подтвержден коронавирус.
Оренбуржцы находятся на последней 16-й строчке таблицы РПЛ, в активе команды 23 очка. "Рубин" располагается на 13-м месте, имея в активе 27 баллов.
Спортивный директор "Оренбурга": у нас вылет через три с половиной часа - известий никаких
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев выразил мнение о проведении матча 26-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: "Эхо Москвы" в Оренбурге
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