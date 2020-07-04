Об этом сообщает Sport24. Примечательно, что тамбовчане передвигаются обычным "Стрижом", а не бизнес-классом.
Игра в Москве завершилась победой тамбовчан со счетом 3:2. После 26 туров "Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. "Спартак" идет на шестой строчке, у москвичей 32 балла.
Следующую игру "волки" проведут в Нижнем Новгороде с "Ахматом" 7 июля.
"Тамбов" отправился в Нижний Новгород после победы над "Спартаком" на поезде
После победы над "Спартаком" в рамках 26-го тура РПЛ "Тамбов" отправился в Нижний Новгород из Москвы на поезде.
Фото: Sport24
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