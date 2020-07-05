- Будет "Краснодар" свежее или их игровой тонус будет хуже, можно только догадываться. Думаю, мы настолько хорошо знаем друг друга, что никаких секретов нет. Как и со многими клубами.
"Краснодар" - достаточно опытная и сыгранная команда, всегда старается контролировать мяч, действовать с позиции силы. С ними всегда интересно играть, - цитирует Семака сайт "Зенита".
Также специалист отметил действия полузащитника "быков" Вандерсона. Семак назвал состав соперника очень хорошим и выразил мнение, что матч будет интересным.
У команды из Санкт-Петербурга 59 очков и лидирующее место в таблице. "Краснодар" занимает 3-ю строчку, у команды 45 баллов.
Сегодня "быки" сыграют с "Зенитом" в 20.30. Если петербургский клуб сможет одержать победу, то станет чемпионом России досрочно. В таком случае, это станет самым ранним чемпионством в истории РПЛ.
Семак поделился мнением об игре "Краснодара" в преддверии матча
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями в преддверии матча с "Краснодаром" в рамках 26-го тура РПЛ, в котором, возможно, решится судьба чемпионства.
Фото: ФК "Зенит"
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