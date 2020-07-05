"Хорошо, что Павел заразился в тот момент, когда команда еще не собралась. Конечно, новость о его болезни застала врасплох. Не было полного понимая, как дальше быть. Рады, что Паша уже вернулся к тренировкам. У него сильный характер", - цитирует Парфенова Sportbox.
Парфенов отметил, что Погребняк в ближайшее время вернется к играм.
В мае стало известно, что Погребняк и его супруга Мария заразились коронавирусом. В июне результаты тестов оказались отрицательными и футболист приступил к тренировкам.
В нынешнем сезоне Погребняк забил 2 гола в 12 матчах.
"Урал" сегодня в рамках 26-го тура чемпионата России встретится с "Уфой"
Парфенов - о Погребняке: хорошо, что Павел заразился в тот момент, когда команда еще не собралась
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов высказался о нападающем команде Павле Погребняке.
Фото: © ФК "Урал"
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