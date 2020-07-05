Чалов: я долго не забивал, соскучился по этому ощущению

Нападающий армейского клуба Федор Чалов прокомментировал победу над "Ахматом" в 26-м туре чемпионата России.

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Встреча завершилась со счетом 4:0. Чалов впервые забил в 2020 году. В последний раз он отличался в ноябре 2019 года.



"Важная победа, достаточно давно не выигрывали, я долго не мог забить. Соскучился по этому ощущению и очень рад, что победили так крупно.



Конечно, немного задумываешься, когда не идут голы, но после первого мяча отпускаешь все моменты и со свежей головой идешь дальше", - приводит слова Чалова пресс-служба клуба.



Команда Виктора Гончаренко занимает 5-е место в турнирной таблице. "Ахмат" идет на 14-й строчке.