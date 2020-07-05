Встреча состоится сегодня и начнется в 18:30 мск.
"На матче в заявке будет 16 футболистов, остальные – персонал. С нами полетят спортивный и генеральный директоры. Из молодёжки будет всего один человек", - цитирует Парамонова "Чемпионат".
Напомним, в "Оренбурге" ряд персонала и футболистов заразились коронавирусом. Из-за этого команда не смогла сыграть с "Краснодаром" и "Уралом" и получила технические поражения.
Сегодня "Оренбург" получил разрешение от Роспотребнадзора и проведет матч с "Рубином".
16 футболистов "Оренбурга" будет в заявке на матч с "Рубином"
Наставник "Оренбурга" Константин Парамонов рассказал, каким составом команда отправится в Казань на матч 26-го тура чемпионата России с "Рубином".
Фото: © ФК "Оренбург"
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