16 футболистов "Оренбурга" будет в заявке на матч с "Рубином"

Наставник "Оренбурга" Константин Парамонов рассказал, каким составом команда отправится в Казань на матч 26-го тура чемпионата России с "Рубином".

Фото: © ФК "Оренбург"