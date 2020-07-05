"Я смотрел Тулу, хоть они три игры после рестарта проиграли, поменяли тренера, но у них есть рисунок. Команда симпатичная, играют, бьются, борются. А "Спартак" — команда настроения. Чистый середняк, как амеба обыкновенная.
Главное достижение "Спартака", что Тедеско на пресс-конференциях начал по-русски разговаривать", - приводит слова Сафонова Metaratings.ru.
Также Сафонов высказался о будущем в команде главного тренера Доменико Тедеско. По его словам, в случае поражения "Спартака" от "Зенита" в полуфинале Кубка России руководство московского клуба будет принимать решение по Тедеско.
"Спартак" в нынешнем сезоне набрал 32 очка в 26 турах и занимает 6-е место в турнирной таблице. Вчера "Спартак" на своем поле потерпел поражение от "Тамбова" со счетом 2:3.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
Агент Сафонов: "Спартак" - чистый середняк, как амеба обыкновенная
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: Football24
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