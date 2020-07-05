У защитника "Ахмата" диагностирован закрытый перелом

Вчера в матче 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:4) футболист получил травму. После обследования у игрока диагностирован закрытый перелом локтевого отростка со смещением. Венесуэлец перенесет операцию.
Анхель Вилькер получил травму во втором тайме матча с ЦСКА и не смог продолжить игру. Футболист прошел обследование, диагноз: закрытый перелом локтевого отростка со смещением. В ближайшее время Анхель будет прооперирован. Ориентировочные сроки восстановления — восемь недель. pic.twitter.com/zBDTIturbn— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 5, 2020
"Ахмат" после 26 туров занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.